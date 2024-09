Bolsonarista lidera contra prefeita com margem acirrada em Valinhos

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o município de Valinhos, no interior de São Paulo, vive uma disputa acirrada pelo controle da prefeitura nos próximos quatro anos. O vereador Franklin Duarte (PL) lidera a corrida eleitoral na cidade com 34,5% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira, 26, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em seguida, a curta distância do primeiro colocado, surge a atual prefeita e candidata à reeleição Lucimara Godoy (PSD), com 26,2% do eleitorado. No limite da margem de erro de 3,9 pontos percentuais (pp), a diferença entre o vereador e a mandatária é de apenas 0,1 ponto. Também considerando a margem de erro, Lucimara encontra-se em situação de empate técnico na vice-liderança com o arquiteto Alexandre Tonetti (União Brasil), que tem 20,3% das intenções de voto.

Na sequência, também tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem os candidatos Léo Pinho (PT), com 3,3%, e Lineu Bueno (Novo), com 3,2%. Votos brancos e nulos somam 8%, e outros 4,4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em Valinhos, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 660 eleitores em Valinhos entre os dias 22 e 25 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,9 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-04796/2024.