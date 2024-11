Bolsonarista e petista se unem para homenagear líder católico em São Paulo

O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal dom Odilo Scherer, vai receber nesta quinta-feira, 7, o colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa paulista. Três deputados estaduais são responsáveis pela homenagem: o bolsonarista Gil Diniz (PL), o líder da bancada do PT, Paulo Fiorilo, e o emedebista Rogério Santos. A cerimônia ocorre às 20h no plenário da Alesp.

Em 2001, o Papa João Paulo II nomeou dom Odilo como bispo auxiliar de São Paulo. O cardeal tomou posse no ano seguinte e cinco anos depois se tornou aecebispo de São Paulo. Dom Odilo assumiu o comando da Arquidiocese de São Paulo, a terceira maior católica romana do mundo, em 21 de março de 2007. Em outubro, o papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de dom Odilo, mas solicitou que permaneça à frente da arquidiocese até o fim de 2026, quando deixará o cargo oficialmente.

Em São Paulo, dom Odilo também exerce a função de grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica. Nascido no interior do Rio Grande do Sul e criado no Paraná, o Cardeal se diz inserido à capital paulista e ao cotidiano da maior cidade do país. “Aprendi a conhecer a dinâmica da metrópole e me inseri nela, aprendi a admirar a riqueza humana e material desta cidade e, ao mesmo tempo, aprendi a conhecer as suas pobrezas e as suas feridas abertas”, disse.

Para o deputado do PL, Gil Diniz, o colar concedido a dom Odilo é um ato de agradecimento e reconhecimento do parlamento paulista. “Dom Odilo, um paulista de coração, dedica sua vida e seu apostolado a servir o povo de São Paulo. Ser o proponente dessa homenagem a um Príncipe da Igreja Católica nos traz uma imensa alegria, disse o parlamentar.

Já Paulo Fiorilo, em outro requerimento de congratulação aos 70 anos da Catedral da Sé, comentou sobre o trabalho do sacerdote na conservação do templo. “Dom Odilo tem sido um defensor fervoroso da preservação histórica e arquitetônica da Catedral, coordenando projetos de restauração e manutenção para garantir sua integridade. Sua dedicação contínua fortalece a fé e a unidade entre os fiéis”, afirmou o petista.