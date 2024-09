Belo Horizonte: Tramonte lidera e venceria rivais com folga no 2º turno

Líder isolado nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) venceria todos os seus rivais — com folga — também no segundo turno, segundo levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira, 5. Em uma eventual segunda etapa da disputa, Tramonte alcançaria votação superior a 60% no confronto direto com os demais adversários – à exceção do prefeito Fuad Noman (PDT), candidato à reeleição.

No cenário de primeiro turno, Tramonte lidera isolado, mas tem quatro adversários empatados dentro da margem de erro brigando pelo direito de ir ao segundo turno (veja abaixo).

Cenários de 2º turno

Mauro Tramonte (Republicanos) x Bruno Engler (PL)

Mauro Tramonte: 62%

Bruno Engler: 18%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 5%

Mauro Tramonte (Republicanos) x Carlos Viana (Podemos)

Mauro Tramonte: 60%

Carlos Viana: 15%

Em branco/nulo/nenhum: 17%

Não sabe: 8%

Mauro Tramonte (Republicanos) x Duda Salabert (PDT)

Mauro Tramonte: 61%

Duda Salabert: 25%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 4%

Mauro Tramonte (Republicanos) x Fuad Noman (PSD)

Mauro Tramonte: 54%

Fuad Noman: 31%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 6%

Mauro Tramonte (Republicanos) x Rogerio Correia (PT)

Mauro Tramonte: 63%

Rogerio Correia: 19%

Em branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabe: 6%

Primeiro turno

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira apontou que Tramonte oscilou positivamente dois pontos percentuais em duas semanas e alcançou 29%.

Depois, aparecem empatados tecnicamente o atual prefeito, Fuad Noman, com 14% (subiu quatro pontos), Bruno Engler, com 13% (tinha 10%), Duda Salabert, com 12% (tinha 10%), e Rogério Correia, com 8% (tinha 7%). Os quatro candidatos seguem empatados tecnicamente dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais e para menos.

O senador Carlos Viana (Podemos) foi o candidato que mais perdeu intenção de votos no intervalo entre as duas pesquisas, e se afastou do segundo pelotão da disputa. Há duas semanas, ele tinha 12% e agora tem 5%. Gabriel Monteiro (MDB) foi de 3% para 2%. Os demais candidatos não pontuaram.

Rejeição

Além de liderar as intenções de votos, Tramonte é o candidato com a menor rejeição: 13% (eram 18% há duas semanas). Bruno Engler é o candidato mais rejeitado: 26% dos entrevistados disseram não votar no candidato bolsonarista de jeito nenhum. Em 22 de agosto eram 20%.

Duda Salabert oscilou negativamente na rejeição, mas ainda tem a segunda maior taxa: era 27% e agora, 24%. Os demais candidatos também viram os seus índices de rejeição oscilarem dentro da margem de erro após o início da campanha em rádio e TV: Carlos Viana e Gabriel Monteiro foram de 20% para 18%, Rogério Correia oscilou de 18% para 17%, e Fuad Noman, de 18% para 16%.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 3 e 4 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada com o número: MG- 02912/2024