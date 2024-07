Belo Horizonte: Tramonte lidera, e seis pré-candidatos empatam em 2º lugar

Pesquisa Quaest de intenção de votos para a prefeitura de Belo Horizonte divulgada nesta terça-feira, 16, aponta o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) na liderança isolada com 25%. O que seria a segunda vaga em um eventual segundo turno é disputada por outros seis pré-candidatos empatados tecnicamente dentro da margem de erro do levantamento, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Neste cenário aparecem o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 12%; o ex-deputado estadual João Leite (PSDB), com 11%; o prefeito e pré-candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) tem 9%; a deputada federal Duda Salabert (PDT) marca 9%; o senador Carlos Viana (Podemos) tem 8%; e o deputado federal Rogério Correia (PT) tem 7%. Por causa da margem de erro, Engler pode ter de 9% a 15%, e Correia tem de 4% a 10%, configurando empate técnico entre os pré-candidatos que se encontram neste intervalo.

Em seguida aparecem o presidente da Câmara de Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), com 2%; e a ex-secretária estadual Luísa Barreto (Novo), com 1%. As deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSOL) e Ana Paula Siqueira (Rede) foram citadas nas pesquisa por 1% dos entrevistados, mas as duas retiraram suas respectivas pré-candidaturas para declarar apoio a Rogério Correia.

Convergência no campo progressista

O movimento foi feito para unir nomes da esquerda em torno de candidatura única, como forma de garantir um representante do campo progressista no segundo turno. A proposta, no entanto, ainda esbarra na resistência, tanto de Rogério Correia quanto de Duda Salabert, em ceder a cabeça de chapa. Ambos reafirmam a intenção de concorrer e garantem ter força própria para chegar ao segundo turno.

A pesquisa aferiu este cenário e aponta que uma eventual união dos partidos progressistas em torno do nome de Duda Salabert aumentaria suas intenções de votos para 14%. Se a convergência for feita na direção do atual prefeito Fuad Noman, ele alcança 12%. No caso de Rogério Correia, 11%.

“Em nenhum desses cenários a esquerda tem vida fácil para chegar ao segundo turno. Os 3 pré-candidatos aparecem empatados com outros nomes, mesmo se a unificação ocorrer”, afirmou o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest.

A pesquisa mensurou ainda as consequências de uma eventual retirada da pré-candidatura de João Leite e de Carlos Viana. Neste caso, o principal beneficiado seria Mauro Tramonte, que consolidaria ainda mais sua liderança, indo de 25% para 33%, enquanto o patamar dos demais adversários ficaria estável.

Cenário

A Quaest testou ainda um cenário com menor fragmentação partidária, com um candidato representando cada campo ideológico. Na possibilidade de disputa entre Bruno Engler (direita), Mauro Tramonte (centro-direita), Gabriel Monteiro (centro) e Rogério Correia (esquerda), por exemplo, novamente o pré-candidato do Republicanos ficaria na vantagem, neste caso alcançando 40% das intenções de votos. Engler e Correia disputariam a segunda vaga.

“É com o coração grato e tranquilo pelo caminho que estamos trilhando que recebo o resultado de mais uma pesquisa”, afirmou Tramonte. “Agradeço muito pelo carinho que tenho recebido da cidade toda mas sabemos que pesquisas são apenas o retrato daquele momento. Vamos continuar atentos aos anseios da população de cada cantinho de BH e mantenho meu compromisso com a esperança da nossa gente”, disse.

O cenário em Belo Horizonte, entretanto, é de incerteza por causa do alto índice de indecisão do eleitor. Entre os entrevistados, 83% não souberam informar em quem votariam quando questionados de forma espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados na hora da pesquisa.

A Quaest ouviu 1.200 eleitores em Belo Horizonte entre os dias 10 e 14 de julho. O nível de confiabilidade de 95%.