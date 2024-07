Belo Horizonte: sem caciques locais, prefeito lança ofensiva por reeleição

O PSD promove neste sábado, 20, a convenção que oficializa a candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e postulantes ao cargo de vereador. O evento, no entanto, não servirá como uma demonstração de força política do prefeito, como geralmente é pensada essa etapa da campanha. As principais lideranças políticas do partido no estado, como o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ex-prefeito Alexandre Kalil, não confirmaram presença.

A candidatura será oficializada na presença dos presidentes nacional e estadual da legenda, o secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, e o deputado estadual Cássio Soares, respectivamente. O nome que deverá compor a chapa como candidato a vice será definido mais adiante.

Fuad Noman dá início à candidatura com o desafio de se tornar conhecido entre o eleitorado para crescer nas pesquisas de intenção de voto. Será a sua estreia eleitoral como cabeça de chapa. Há dois anos e quatro meses no cargo, herdado quando Kalil se desincompatibilizou para se candidatar ao governo de Minas, em março de 2022, Noman ainda é desconhecido por 43% do eleitorado, segundo pesquisa Quaest divulgada na terça-feira, 16.

O prefeito aposta na divulgação das realizações de sua gestão para aumentar o grau de conhecimento e, assim, crescer suas intenções de votos. Na mesma pesquisa, ele aparece com 9%, empatado dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com outros seis pré-candidatos.

São eles: o deputado estadual Bruno Engler, do PL (12%); o ex-deputado estadual João Leite, do PSDB (11%); a deputada federal Duda Salabert, do PDT (9%); o senador Carlos Viana, do Podemos (8%); e o deputado federal Rogério Correia, do PT (7%). O deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera a disputa, com 25% das intenções de votos.

O prefeito também aposta na alta proporção de eleitores que não têm definido os nomes que escolherão na urna em outubro. Na pesquisa espontânea da Quaest, quando o entrevistado é questionado em quem ele votaria sem que lhe sejam apresentados os nomes dos pré-candidatos como opções, o percentual dos que disseram estar indecisos foi de 83%.

Distante de Kalil

A dificuldade do prefeito, no entanto, é garantir o apoio que dê sustentação política à sua candidatura. Seu principal cabo eleitoral em potencial seria o ex-prefeito Alexandre Kalil, já que Fuad Noman dá continuidade ao projeto político eleito em 2020.

Kalil deixou a prefeitura bem avaliado, e seu apoio é considerado importante ativo nesta eleição. O ex-prefeito, no entanto, resiste em declarar apoio a Noman e vem conversando com outros pré-candidatos. Ele argumenta que, quando se candidatou ao governo do estado em 2022, não teve apoio do sucessor e, por isso, se sente desobrigado em retribuir algo que não recebeu.

Por meio de sua assessoria, Kalil afirmou que não irá á convenção porque ainda não definiu quem vai apoiar na eleição deste ano.