Belo Horizonte: prefeito anuncia câncer e mantém candidatura à reeleição

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), convocou a imprensa nesta quinta-feira, 4, para anunciar que foi diagnosticado e já está em tratamento contra um linfoma abdominal, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. O anúncio foi feito na sede da prefeitura, ao lado da esposa, Mônica, e de secretários da administração municipal. Na ocasião, afirmou que o prognóstico do tratamento é positivo, e, por isso, permanece no cargo e mantém sua pré-candidatura à reeleição.

“Meus amigos, minhas amigas de Belo Horizonte, venho aqui hoje para dar uma notícia a todos vocês. Durante alguns exames de rotina, que realizei recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal. Passei por um procedimento cirúrgico muito bem sucedido e dei início imediatamente ao tratamento”, afirmou. Noman disse que a decisão de revelar publicamente o tratamento foi tomada em conjunto com a família e os médicos.

O prefeito afirmou que, por causa do tratamento, ele provavelmente vai perder peso e cabelo. E brincou: “Ainda não sei se vou perder o bigode também. Espero que não, para a felicidade da Mônica”, disse. “Continuarei exercendo o meu cargo, de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora: trabalhando muito e aparecendo pouco”, afirmou. “Continuarei sendo pré-candidato à reeleição, da mesma forma que planejei antes: trabalhando na prefeitura, ou como eu gosto de dizer, “prefeitando” de segunda a sexta, e fazendo campanha nos finais de semana”.

Repercussão

A notícia repercutiu no meio político. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desejou recuperação “completa e célere” ao prefeito. “Neste momento, divido com os familiares, amigos e admiradores do prefeito a torcida pelo seu pronto restabelecimento para que ele continue o grande trabalho realizado na administração da capital mineira”, afirmou.

O ministro de Minas e Energia, Alessandro Silveira, que também é do PSD de Minas Gerais, enviou mansagem de incentivo. “Deus dará toda força para superar esse desafio”.

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), desejou rápida recuperação ao prefeito, em mensagem publicada nas redes sociais. “Estamos todos unidos, com pensamento positivo e orações para que possa superar essa batalha. Força, prefeito.”

Adversários lamentam diagnóstico

Os prováveis adversários de Noman na eleição municipal deste ano lamentaram a notícia. “Lamentamos muito a doença do prefeito Fuad e desejamos sua pronta recuperação”, afirmou o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), em publicação no X. “Minha total solidariedade ao prefeito Fuad Noman. Torcida e orações para sua pronta recuperação”, afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT).

A deputada federal Duda Salabert (PDT) desejou pronta recuperação e que o tratamento seja “rápido e resolutivo”. “Apesar das divergências que temos, na política brigam as ideias e nunca as pessoas. Aproveito para agradecer ao Fuad pela trajetória pública que tanto contribuiu e contribui na literatura e na gestão pública do país”, afirmou.

Crítico da administração de Noman, o deputado estadual Bruno Engler (PL) desejou força ao prefeito. “Independentemente de política, desejo ao prefeito e sua família força para enfrentar essa situação e que ele se recupere plenamente”. O senador carlos Viana (Podemos) afirmou ter lido com preocupação a notícia sobre o estado de saúde do prefeito. Desejo pronta recuperação a ele.”

O presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), também pré-candidato à prefeitura, prestou solidariedade e elogiou a transparência do prefeito. “A um homem público cabe a transparência total. Sempre. Em nome da Câmara Municipal de Belo Horizonte, manifesto minha solidariedade”, disse.

A ex-secretária de Planejamento e Gestão do Estado, Luísa Barreto (Novo), que também pretende disputar a eleição para a prefeitura, desejou a ele “um tratamento rápido e eficaz”. A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), outra pré-candidata, ofereceu “todas as energias de cura e cuidado”.