Belo Horizonte: Fuad cresce e assume 2ª posição, mas Tramonte ainda lidera

Além de confirmar a liderança de Mauro Tramonte (Republicanos) na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, com 27% das intenções de voto, a pesquisa Quaest/TV Globo divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra a força da máquina e do horário eleitoral na definição das intenções de votos.

O levantamento apontou um crescimento de 11 pontos percentuais do atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), em comparação com a pesquisa feita no final de agosto, quando ele registrava 9%. Com isso, ele chega a 20% e assume numericamente a segunda colocação na disputa pela primeira vez, aproximando-se da zona de empate técnico com o líder. Tramonte perdeu três pontos (tinha 30%).

Fuad, no entanto, está empatado tecnicamente com o deputado estadual Bruno Engler (PL). O candidato bolsonarista tem 16% (no final de agosto, ele tinha 12%). A deputada Duda Salabert (PDT), com 11% (tinha 12%) também está empatada tecnicamente com Engler, mas não com Noman.

Depois, aparecem Rogério Correia (PT), que oscilou entre as pesquisas de 6% para 5% das intenções de voto; e Carlos Viana (Podemos), que foi de 8% para 4%. Os demais candidatos tiveram menos de 3% das intenções de votos. Entre os entrevistados, 7% disseram estar indecisos e 6% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.

Horário eleitoral

Únicos candidatos competitivos que cresceram nas pesquisas no período, Engler e Fuad são também os postulantes com maior tempo de rádio e TV. Engler tem direito a 1 minuto e 32 segundos diários de propaganda, enquanto o prefeito tem 1 minuto e 27 segundos. Entre os demais candidatos, só Rogério Correia tem mais de um minuto de exposição (1 minuto e 2 segundos).

Com o horário eleitoral, Fuad Noman tenta combater seu principal passivo como candidato: seu alto grau de desconhecimento junto à população. Há dois anos e sete meses no cargo, Fuad era vice-prefeito quando Alexandre Kalil (Republicanos) deixou o cargo para disputar o governo do estado, em março de 2022. Desde o início da campanha, o prefeito tem adotado a estratégia de colar sua imagem às obras feitas pela prefeitura para se tornar mais conhecido.

Já Tramonte apresentava até junho o programa Balanço Geral na TV Record e é conhecido do eleitorado belorizontino, mas durante a campanha tem apenas 30 segundos no horário eleitoral. Ainda assim, é o candidato com a maior taxa de conhecimento entre a população, 56%. Ele já é seguido pelo prefeito, que pontuou 41% no quesito. O candidato do Republicanos venceria todos os concorrentes em um eventual segundo turno.

A pesquisa, entrevistrou 1.002 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 8 e 10 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número MG-08280/2024.