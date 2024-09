Bahia: prefeito tucano cresce e lidera pesquisa em Santo Antônio de Jesus

A menos de duas semanas das eleições municipais de 2024, a cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, tem o prefeito Genival Deolino (PSDB) como claro favorito para mais quatro anos à frente do Executivo local. O atual mandatário do município baiano soma 60,8% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, em ampla distância com relação ao primeiro colocado, aparece o médico Euvaldo Rosa (PSD), com 20,6% do eleitorado local, seguido pelo empresário Edvaldo Souza, conhecido como Edvaldo da Recôncavo (PMB), com 4,2%. Votos brancos e nulos compõem 9,2% do total, e outros 5,2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Na comparação com o levantamento eleitoral anterior, publicado pelo Paraná Pesquisas em 19 de agosto, Genival ampliou ainda mais sua folga na liderança na disputa. Desde então, o atual mandatário cresceu 6,6 pontos percentuais (pp) em popularidade, enquanto Euvaldo Rosa recuou 8,8 pontos e Edvaldo Souza avançou 1,4 ponto. Não há possibilidade de segundo turno em Santo Antônio de Jesus, uma vez que o o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 500 eleitores em Santo Antônio de Jesus entre os dias 22 e 25 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é BA-05364/2024.