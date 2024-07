Assembleia de Roraima abre processo de impeachment contra governador

A Assembleia Legislativa de Roraima abriu processo de impeachment do governador Antonio Denarium (PP) por crimes de responsabilidade. O pedido feito por três deputados foi acatado pelo presidente da Casa, Soldado Sampaio (Republicanos), que abriu prazo de dez sessões para o governador, que permanece no cargo durante o processo, apresentar sua defesa.

A partir da publicação do edital de convocação, nesta quarta-feira, 3, também foi aberto o prazo de 72 horas para que as bancadas apresentem nomes que vão compor a comissão especial que vai analisar o pedido.

Antonio Denarium é acusado de irregularidades na administração pública, como desvios de recursos públicos, nepotismo, uso de programas sociais para fins eleitoreiros e abuso de poder econômico. Este é o sétimo pedido de impeachment protocolado por adversários contra Denarium, e o primeiro a ser aceito. O documento é assinado pelo ex-senador Rudson Leite (PV) e Fábio Almeida (PSOL), ambos derrotados pelo governador na eleição passada.

Governador já foi condenado

O governador já sofreu três condenações de cassação de mandato desde agosto de 2023 – todas referentes a supostas irregularidades cometidas nas eleições de 2022. Dois processos contra Denarium ainda tramitam no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR). O terceiro, em fase de recurso, está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda sem previsão de ser analisado pelos ministros. Mesmo com as condenações, a Justiça autorizou Denarium a permanecer no cargo.

Em nota, o governo de Roraima afirmou lamentar a postura do presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, que já foi aliado de Denarium, e o acusa de ser uma pessoa "rancorosa e revanchista".

Leia a íntegra da nota

O Governo de Roraima lamenta a postura do presidente da Assembleia Legislativa, que tenta desconstruir a imagem de um Governo que tornou Roraima um Estado de destaque no cenário nacional com vários indicadores positivos e nunca antes vistos na história de Roraima.

É importante que o presidente da Assembleia entenda que eleições se decidem nas urnas, de acordo com a vontade da população. E foi desta forma que ocorreu nas eleições de 2022, que deram ao grupo do governador a vitória com mais de 56,47% em primeiro turno de um Governo do qual o próprio deputado fazia parte da base aliada e hoje, estranhamente, projeta-se como uma pessoa rancorosa e revanchista.

O Governo sempre estará alinhado com a harmonia entre os Poderes constituídos, desde que se prevaleça o respeito pelo mandatário maior de um Estado, que é feito pelo povo.