As publicações de Elon Musk no X após suspensão da plataforma no Brasil

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto o X (antigo Twitter) permanece suspenso no Brasil após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, tem feito publicações na rede sobre o bloqueio.

A maioria dos posts são compartilhamentos de outros usuários comentando a suspensão do X no Brasil e o que classificam como cerceamento da “liberdade de expressão” no país.

“Brasil 2024: onde a liberdade básica na internet agora é crime”, diz uma imagem compartilhada por Musk na qual ironiza a proibição com uma montagem da série Family Guy, na qual o pai da família, Peter Griffin, aparece em uma cadeira elétrica com os dizeres: “Sendo executado no Brasil por usar VPN e o X em 2024”.

Moraes inicialmente vetou ferramentas de VPN em lojas de aplicativos, de modo a impedir o acesso ao X, mas horas depois recuou da decisão, argumentando evitar “eventuais transtornos desnecessários e reversíveis à terceira empresa”.

Musk também compartilhou postagens que comparavam a suspensão do X com o “totalitarismo” da distopia 1984, de George Orwell — na qual um homem perde sua identidade vivendo sob um regime repressivo –, classificando a medida como “ainda mais perigosa” do que qualquer tipo de repressão vista no passado.

O bilionário ainda repostou publicações defendendo a “liberdade de discurso como pilar da democracia” e afirmando que o X é hoje a principal fonte de notícias no Brasil. “Agora, o tirano Voldemort está esmagando o direito das pessoas ao direito de expressão”, declarou.

Suspensão

O ministro Alexandre de Moraes decidiu, na última sexta-feira, 30, suspender a rede social X, de Elon Musk, em todo o território nacional. A derrubada da rede é, segundo o ministro ordena, “imediata, completa e integral”. A decisão de 51 páginas foi assinada após a plataforma descumprir deliberadamente ordens judiciais no país, apesar de ter sido multada em mais de 18 milhões de reais pelo Supremo.

O ministro também cita investigação que envolve o uso das redes, em especial o X, por bolsonaristas que espalham discurso de ódio e ataques ao Supremo e seus integrantes, além de investigadores que atuam nos inquéritos da Corte.

“As redes sociais – em especial a X – passaram a ser instrumentalizadas com a exposição de dados pessoais, fotografias, ameaças e coações dos policiais e de seus familiares”, diz Moraes.