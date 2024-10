As duas surpresas de José Luiz Datena nas eleições paulistanas

Ninguém poderá dizer que a campanha de José Luiz Datena (PSDB) superou as expectativas nas eleições paulistanas neste ano. É a quinta vez que o apresentador sai como candidato, mas nas quatro vezes anteriores ele desistiu da disputa antes de chegar o dia dos eleitores irem às urnas. Agora, Datena foi até o fim – como avisou que faria, mas pouca gente acreditou. A permanência do tucano na corrida eleitoral até este domingo, 6, é a primeira grande surpresa da campanha.

Na manhã de hoje, Datena foi votar ao lado do candidato a vice-prefeito do PSDB, o ex-senador José Aníbal. Ele fez piadas com os mesários e mostrou bom humor. Disse atrás da urna que havia esquecido seu número e após votar, brincou que havia, sem querer, votado em Tabata Amaral (PSB). Questionado por jornalistas do que se arrepende na campanha, respondeu: “levar a campanha até o fim”.

A outra grande surpresa é o desempenho do tucano. Ele seria, até o ano passado, o candidato a vice de Tabata Amaral. Chegou a visitar a casa da mãe da deputada federal em um evento de pré-campanha. Depois, se filiou ao PSDB, sob a crença de lideranças tucanas – como o deputado federal Aécio Neves e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite – de que ele faria uma boa votação e colocaria o partido de volta à evidência na maior cidade do país.

Na véspera das eleições, o apresentador marcou apenas 3,5% em São Paulo, conforme a pesquisa Quaest. Com mais de 45% das urnas apuradas, ele pontuava apenas 1,89% contra 9,81% de Tabata Amaral. O apresentador vê no retrovisor a candidata Marina Helena (Novo), que tem 1,35% dos votos válidos – com quase 16.000 votos a menos.

A campanha de Datena foi marcada por outros episódios, no mínimo, inusitados. O que teve mais destaque foi quando atingiu com uma cadeira o candidato do PRTB, Pablo Marçal, em meio ao debate promovido pela TV Cultura.