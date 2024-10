Aracaju: vereadora do PL lidera contra aliado do prefeito do PDT

Faltando exatos dez dias para o segundo turno das eleições municipais, a vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a disputa em Aracaju com 53,5% das intenções de voto. É o que indica levantamento publicado nesta quinta-feira, 17, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar está o ex-secretário municipal Luiz Roberto (PDT), com 36,6% do eleitorado na capital do Sergipe. Votos brancos e nulos representam 6,4% do eleitorado, e outros 3,5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Bolsonarista pode ser primeira prefeita da história

A menos de duas semanas da data decisiva de votação, Emília Corrêa mantém praticamente a mesma margem da vitória conquistada no primeiro turno, quando recebeu 41,62% dos votos válidos contra 23,86% de Luiz Roberto.

Candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e próxima à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a vereadora é servidora aposentada do Ministério Público Federal (MPF) e ganhou notoriedade como comentarista jurídica na emissora afiliada local da Record TV. Caso vença o segundo turno, a bolsonarista será a primeira mulher a chefiar a prefeitura de Aracaju.

Luiz Roberto, por sua vez, é a aposta sucessória do atual prefeito da capital sergipana, Edvaldo Nogueira (PDT), que está no segundo mandato consecutivo e não pôde disputar a reeleição.

Apesar da desvantagem, o pedetista surpreendeu nas urnas no primeiro turno, já que, durante boa parte da primeira fase de campanha, o candidato pontuava abaixo ou no páreo com quatro mulheres na disputa municipal: Yandra Moura (União Brasil), deputada federal; Danielle Garcia (MDB), secretária estadual de Políticas para Mulheres; Candisse Carvalho (PT), jornalista; e Niully Campos (PSOL), advogada e professora universitária.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Aracaju entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SE-01369/2024.