Aracaju: Emília Corrêa, do PL, lidera com folga no segundo turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o segundo turno das eleições municipais ocorrendo em apenas três dias, a vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a corrida à prefeitura de Aracaju com 52,6% dos votos válidos, contra 37% de Luiz Roberto Dantas (PDT). O levantamento na capital do Sergipe foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 24.

Votos brancos e nulos representam 6,4% do eleitorado aracajuano, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Considerando apenas os votos válidos (sem nulos e indecisos), Emília Corrêa tem 58,7% do eleitorado ante 41,3% de Luiz Roberto.

Esta é a segunda pesquisa publicada pelo instituto desde a realização do primeiro turno, quando a candidata do PL terminou com 41,62% dos votos válidos contra 23,86% conquistados pelo pedetista.

Em relação ao relatório divulgado há sete dias, o cenário pouco mudou — a vereadora oscilou 0,9 ponto percentual (pp) enquanto o ex-secretário municipal teve 0,4 ponto de crescimento entre o eleitorado.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Aracaju entre os dias 20 e 23 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SE-04788/2024.