Após reviravolta, PT vai ao segundo turno em uma das capitais do agro

Após uma reviravolta, o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) vai disputar o segundo turno contra o deputado federal Abílio Brunini (PL) em Cuiabá (MT), uma das capitais do agronegócio. O parlamentar bolsonarista conquistou 39,61% dos votos válidos, enquanto o petista teve 28,31%.

As últimas pesquisas eleitorais mostravam um cenário diferente, com o deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil) na liderança, apoiado pelo governador Mauro Mendes (União Brasil). O candidato, porém, terminou em terceiro lugar, com 27,77% dos votos, e ficou de fora do segundo turno. Domingos Kennedy (MDB) também saiu derrotado com 4,31% — ele teve o apoio do atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB).

Cuiabá é uma das poucas capitais que terão confronto direto entre o PT e o PL. Nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro recebeu 61,5% dos votos em Cuiabá, contra 38,5% de Luiz Inácio Lula da Silva. Médico, Cabral foi vereador em Cuiabá por dois mandatos. Foi candidato à prefeitura da capital mato-grossense em 2012. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Mauro Mendes. Também perdeu para Pedro Taques na eleição para o governo estadual em 2014. Foi eleito deputado estadual em 2018 e atualmente está no segundo mandato.

Em 2020, Brunini disputou a prefeitura da capital mato-grossense pelo Podemos, mas perdeu para Pinheiro no segundo turno. Já nas eleições de 2022, foi o segundo candidato a deputado mais bem votado do Mato Grosso, com 87.072 votos. Após o resultado deste domingo, 6, o parlamentar agradeceu aos eleitores pelas redes sociais. “Deus é maravilhoso. A todos de Cuiabá e MT, muito obrigado”, escreveu.