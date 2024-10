Apoiado pelo prefeito, candidato do PL lidera disputa eleitoral em Jundiaí

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O administrador José Antonio Parimoschi (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Jundiaí, cidade de 443 mil habitantes no interior de São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 27 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste sábado, 28.

De acordo com a sondagem, ele tem 43,0% das intenções de voto contra 33,5% do ex-vereador Gustavo Martinelli (União Brasil) – como a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, Parimoschi é líder isolado da disputa.

Na sequência, aparecem Ricardo Bocalon (PSB), com 4,7%; Higor Codarin (PSOL), com 3,9%; e Silas Feitosa (PRTB), com 0,9%. Entre os entrevistados, 7,0% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 740 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-04003/2024.

Padrinho político

Parimoschi tem o apoio do prefeito Luiz Fernando Machado (PL), de quem foi assessor na Unidade de Gestão e Finanças da prefeitura.

O prefeito tem a gestão muito bem avaliada pelo eleitorado, segundo o Paraná Pesquisas: 79,2% aprovam o seu trabalho, enquanto 17,7% o desaprovam e 3,1% não souberam ou não responderam. Machado está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a atual eleição.

Condenação

Na terça-feira, 24, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), a pedido do Ministério Público, cassou o registrou da candidatura de Gustavo Martinelli, por improbidade no pagamento de horas extras quando era presidente da Câmara. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – até esgotarem as suas possibilidades na Justiça, Martinelli poderá concorrer.