Apagão em SP: mais de 1 milhão seguem no escuro e sem previsão de retorno

Cerca de 1,45 milhão de pessoas permanecem sem luz em São Paulo e região metropolitana neste sábado, 12, informou a Enel em nota enviada à imprensa. Segundo a concessionária, ainda não há previsão de restabelecimento completo do fornecimento de energia elétrica.

A forte chuva que atingiu a cidade na noite da última sexta-feira, 11, deixou mais de 2,6 milhões de clientes no escuro na capital paulista e cidades do entorno. O temporal, que durou menos de uma hora, gerou rajadas de vento de até 107,6 quilômetros por hora — os mais intensos desde 1995, de acordo com a Defesa Civil do estado — e causou sete mortes no estado em razão da queda de árvores e desabamento de muros.

Os bairros mais afetados na cidade de São Paulo, de acordo com o comunicado da Enel, são Santo Amaro, Jardim São Luís, Socorro, Pinheiros, Americanópolis, Vila Andrade, Jardim Vaz de Lima, Alto de Pinheiros, Jardim Martini e Jardim Mariane — as regiões mais atingidas estão nas zonas Sul e Oeste da capital. Na área metropolitana, os maiores danos ocorreram em Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema.

Aneel vai intimar Enel e ameaça cassar contrato

Em nota divulgada neste sábado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia (MME) responsável pela regulamentação e fiscalização do setor, informou que irá intimar a Enel para cobrar justificativas para o apagão.

A Aneel afirma que a concessionária deve apresentar planos para “adequar o serviço diante das ocorrências de falha na prestação da distribuição” em São Paulo. De acordo com agência, caso a proposta não seja considerada satisfatória, a empresa será alvo de um processo de cassação da concessão pública.

O que diz a Enel

À imprensa, a Enel afirma que está em andamento um plano para “melhoria contínua dos serviços” e que estão previstos investimentos estimados em 3,7 bilhões de dólares (cerca de 20 bilhões de reais) até 2026 em “fortalecimento e modernização da rede” e “digitalização do sistema”. A companhia informou que aproximadamente 650 mil clientes tiveram o fornecimento normalizado até as 15h deste sábado.

Leia, a seguir, o posicionamento enviado pela Enel à reportagem:

“A Enel reitera o seu compromisso com a população em todas as áreas em que atua e seguirá investindo para entregar uma energia de qualidade para todos. Em relação à concessão em São Paulo, a distribuidora está comprometida em ir além dos indicadores estabelecidos e segue com um plano estruturado para seguir a trajetória de melhoria contínua dos serviços. O plano em execução inclui investimentos em iniciativas como o fortalecimento e a modernização da rede, a digitalização do sistema e a ampliação da capacidade dos canais de comunicação com os clientes, além da mobilização antecipada de equipes em campo em contingência e o aumento significativo do quadro de eletricistas próprios.

Para o período 2024-2026, a Enel está investindo cerca de US$3,7 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões) no país, o que demonstra o compromisso do grupo com o Brasil. Deste total, cerca de 80% serão investidos em distribuição de energia. A companhia seguirá prestando todos os esclarecimentos a autoridades para além dos indicadores, que são acompanhados constantemente pela Aneel.

Em relação às chuvas que atingiram a área de concessão na noite de sexta-feira, acompanhadas de ventos de até mais de 100 km/h, a Enel Distribuição São Paulo informa que, até 15h, restabeleceu a energia para cerca de 650 mil clientes. Ontem à noite, por volta das 20h, 2,1 milhões de clientes estavam sem energia. No momento, técnicos da companhia seguem trabalhando para reconstruir trechos da rede elétrica danificados e restabelecer o serviço para cerca de 1,45 milhão de clientes impactados.”