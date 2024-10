Aneel convoca reunião com Enel para tratar sobre apagão em SP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou uma reunião com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo, após o apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem luz na capital e região metropolitana. O encontro está previsto para as 18h deste domingo, 13, no escritório da Anatel, na zona sul da cidade.

Estarão na reunião os representantes da Enel e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, e a equipe de fiscalização da agência. Na ocasião, serão avaliados os cenários de atendimento em cada área de atuação, as ações tomadas, os recursos materiais e humanos disponíveis e a previsão de restabelecimento do serviço.

Segundo a Enel, até as 14h30 de domingo, cerca de 1,3 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, mas 760 mil ainda estão sem energia. Mais de 40 horas depois das chuvas, a empresa não informou prazo para retomada do serviço. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Além da capital, os municípios mais impactados são Cotia, com 62 mil consumidores sem luz, São Bernardo do Campo, com 47 mil, e Taboão da Serra, com 44 mil.

A companhia disse que acionou seu plano emergencial na noite de sexta-feira, 11, quando as chuvas atingiram a Grande São Paulo. Também informou que está atuando com cerca de 1,6 mil técnicos em campo, mas trabalha para ampliar o contingente com a chegada de funcionários do Rio de Janeiro, Ceará e outras distribuidoras.

A Aneel, ligada ao Ministério de Minas e Energia, informou que intimou a concessionária a apresentar justificativas para o novo apagão e propor adequação do seu serviço de distribuição. “Caso a empresa não apresente solução satisfatória e imediata da prestação do serviço, a Agência instaurará processo de recomendação da caducidade da concessão junto ao MME”, informou.