Alta de 20 centímetros do Guaíba gera alerta de novas enchentes no RS

A prefeitura de Guaíba, município da região metropolitana de Porto Alegre, emitiu um alerta à população depois que o lago de mesmo nome subiu mais de 20 centímetros desde a noite do último domingo, 23. Os fortes ventos que atingiram a região da capital do Rio Grande do Sul no fim de semana elevaram o nível das águas a 3,39 metros por volta das 9h desta segunda-feira, 24.

“A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro ou dirijam-se ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão”, avisou, em nota, o Executivo de Guaíba. Apesar da rápida elevação das águas, o volume do lago ainda encontra-se cerca de 21 centímetros abaixo da cota de inundação de 3,60 metros na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

Na manhã desta segunda-feira, a prefeitura da capital gaúcha informou que o trânsito na Avenida Guaíba, no entorno do lago, encontrava-se bloqueado em razão de inundações. Pelas redes sociais, o Executivo afirmou que três comportas do sistema de contenção das águas foram fechadas de forma preventiva e que outras seis estão permanentemente fechadas para evitar novas enchentes.

Bom dia, Porto Alegre. @EPTC_POA informa que a av. Guaíba foi bloqueada por acúmulo de água, devido a subida do Guaíba. 🌊 Nível do Guaíba – 6h15

📏 Usina do Gasômetro Cota atual: 3,41

Cota de Alerta: 3,15m

Cota de Inundação: 3,6m — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) June 24, 2024

Ventos fortes

De acordo com o portal de meteorologia MetSul, a alta do Guaíba é decorrente de uma massa de ar frio que atravessou o Rio Grande do Sul ao longo do fim de semana e gerou ventos intensos na metade sul do estado. As ventanias dificultam o escoamento das águas do lago e elevam o risco de transbordamento, mas a previsão é que a alta seja limitada e não ultrapasse as medições da manhã desta segunda-feira.

Por outro lado, alguns dos principais rios do estado estão bem acima da cota de inundação e apresentam riscos à população gaúcha. Em Eldorado do Sul, o Rio Jacuí transbordou no fim de semana e levou à evacuação de boa parte dos moradores — o município da região metropolitana de Porto Alegre foi um dos mais afetados pelas chuvas ao longo de maio e chegou a ter mais de 90% de seu território submerso.

Por volta das 6h de hoje, o nível do Jacuí estava em 11,50 metros, o equivalente a 4 metros acima da cota de inundação. O monitoramento é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do estado, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) e pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Previsão de frio, geada e granizo

Também nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para forte queda das temperaturas no Rio Grande do Sul, abrangendo uma faixa de 87 municípios na metade sul do estado, em razão da frente fria que atravessa a região.

Segundo o instituto, entre hoje e amanhã, os termômetros em diversas regiões da Serra Gaúcha e sul do estado devem registrar mínimas abaixo de 5 graus, e existe possibilidade de geada e queda de granizo em razão do declínio das temperaturas. Não há, contudo, previsão de chuvas intensas e recorrentes na região.