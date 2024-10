Aliados de Bolsonaro e Ratinho Júnior têm disputa apertada em Pato Branco

Na reta final para as eleições municipais em Pato Branco, no Paraná, o ex-secretário municipal Géri Dutra (PL) lidera a corrida à prefeitura com 47,5% dos votos. O levantamento foi publicado nesta quarta-feira, 2, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar na pesquisa, a pouca distância do primeiro colocado, aparece o atual prefeito de Pato Branco, Robson Cantu (PSD), com 38,7% do eleitorado. No limite da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a diferença entre os dois principais candidatos é de apenas 1,2 ponto.

Na sequência, surge o professor e sindicalista Volmir Sabbi (PT), com 5,6%. Votos brancos e nulos somam 4,3%, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou optaram por não responder à pesquisa.

Não há possibilidade de segundo turno em Pato Branco, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

Continua após a publicidade

Queda de braço entre Bolsonaro e Ratinho Júnior

Candidato derrotado à prefeitura em 2020, quando concorreu pelo Podemos, Géri Dutra foi secretário de Ciência e Tecnologia de Pato Branco e filiou-se em 2024 ao PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para disputar novamente o Executivo municipal. O bolsonarista conta também com o apoio do ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB).

Robson Cantu, por sua vez, foi eleito pela primeira vez para chefiar o município em 2020 e tem como seu principal cabo eleitoral o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 680 eleitores em Pato Branco entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-02482/2024.