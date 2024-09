Aliado de Kassab, prefeito mantém favoritismo à reeleição em Mogi Guaçu

A menos de duas semanas das eleições municipais de 2024, a cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, tem um claro favorito para chefiar o Executivo pelos próximos quatro anos. O atual prefeito, Rodrigo Falsetti (PSD), lidera com folga a disputa pela reeleição com 60,9% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta sexta-feira, 27, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, com ampla desvantagem em relação ao mandatário aliado de Gilberto Kassab (PSD), surgem os nomes do médico José Luiz Nora (PL), com 17,3% do eleitorado, e do ex-prefeito Walter Caveanha (PSB), com 10,6%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico entre os dois candidatos na segunda posição.

Por último, em terceiro lugar no levantamento, aparece o advogado e sindicalista Miro Sutério (Solidariedade), com 1% do apoio do eleitorado. Votos brancos e nulos representam 6% do total, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em Mogi Guaçu, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Mogi Guaçu entre os dias 23 e 26 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-03918/2024.