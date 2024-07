Aliado de Kassab é favorito à reeleição em cidade com alta rejeição a Lula

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o município de Vinhedo, no interior de São Paulo, tem o prefeito Dario Pacheco (PSD) como claro favorito à reeleição. O atual chefe do Executivo conta com 45,6% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 26, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais, Pacheco teria até 49,6% da preferência do eleitorado vinhedense, o que praticamente garantiria ao mandatário uma reeleição já no primeiro turno, que ocorre em 6 de outubro. Na sequência, aparecem o ex-presidente da Câmara Municipal, Nil Ramos (Podemos), com 19,1%, e o atual vice-prefeito, Édson PC (PSB), com 14,7% — dentro da margem de erro, o cenário é de empate técnico em segundo lugar.

Pela simulação do Paraná Pesquisas, a situação em Vinhedo é de uma virtual repetição das eleições municipais de 2020. Na ocasião, Dario Pacheco, então filiado ao PTB, venceu a disputa pela prefeitura no primeiro turno, com 51% dos votos, enquanto Nil Ramos ficou em segundo com 26,4% do eleitorado.

Rejeição a Lula e aprovação de Tarcísio favorecem prefeito

Ainda segundo o levantamento divulgado hoje, a gestão de Dario Pacheco à frente da prefeitura de Vinhedo é bem avaliada por 64,2% dos eleitores do município, enquanto 31,9% desaprovam a administração do atual chefe do Executivo.

A avaliação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também tende a favorecer o prefeito, que deixou o PTB durante o mandato para integrar o partido liderado pelo ex-ministro Gilberto Kassab, atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais. No município do interior paulista, o governo do estado tem a aprovação de 70,6% da população.

Em contraste, a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem repercutido bem entre os vinhedenses. Questionados sobre a avaliação do governo federal em um ano e meio de mandato, 64,5% dos eleitores locais disseram rejeitar o petista, enquanto 31,6% aprovam sua gestão.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 640 eleitores em Vinhedo entre os dias 22 e 25 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais para mais ou para menos.