Aliada de Ratinho Júnior lidera corrida eleitoral em Guaratuba

Na reta final para as eleições municipais de 2024, a ex-secretária Fernanda Monteiro (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Guaratuba, no litoral paranaense, com 46% das intenções de voto. O levantamento foi publicado nesta terça-feira, 17, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Ex-titular da secretaria municipal de Educação, Fernanda foi escolhida para disputar a sucessão do atual prefeito, Roberto Justus (PSD), que está no segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição. Ambos integram o grupo político do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que declarou apoio à candidatura da aliada no município litorâneo de 44 mil habitantes.

Na sequência, aparece o ex-vereador Maurício Lense (Podemos), com 34% do eleitorado. Ele concorre tendo como companheira de chapa a ex-prefeita Evani Justus (Podemos), que governou a cidade por dois mandatos consecutivos pelo PSDB, entre 2009 e 2016, e é tia do atual mandatário Roberto Justus.

Em seguida, surgem os nomes de Renato Marin (PV), com 3,8%, e Almir Capelão (PMB), com 2%. Dentro da margem de erro de 4,5 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico entre os dois candidatos na terceira posição. Votos brancos e nulos somam 7,8% do total, e outros 6,4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em Guaratuba, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 500 eleitores em Guaratuba entre os dias 13 e 16 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos, nos resultados gerais. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-02167/2024.