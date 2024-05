AGU pede que redes sociais excluam fake news sobre cestas básicas no RS

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que as redes sociais X (ex-Twitter), TikTok e Kwai removam publicações com fake news sobre cestas básicas distribuídas pelo governo federal às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As notificações extrajudiciais foram enviadas pelo órgão na última quarta-feira, 15, e as plataformas têm até a tarde de hoje para excluir as postagens.

Nas publicações, opositores do governo acusam o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) de trocar as embalagens de doações feitas por entidades privadas para pacotes com a logomarca do governo federal. No início da semana, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência esclareceu que os bens enviados por doadores individuais através dos Correios e da Força Aérea Brasileira (FAB) são repassados diretamente à Defesa Civil do RS.

Segundo a AGU, as fotos de cestas básicas falsamente atribuídas a doações privadas foram, na verdade, adquiridas pelo poder público. O órgão acrescenta que o MDS destinou 8,4 milhões de reais, até o momento, à compra e distribuição de 52 mil cestas de alimentos para as vítimas das enchentes.

“Desqualificação da política pública”

Nos documentos, assinados pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia (PNDD), o governo afirma que a disseminação de fake news sobre as ações da União não apenas engana a população, mas desencoraja ações de apoio da sociedade civil por alimentar um falso receio de desvio das contribuições. “A divulgação enganosa desqualifica toda a política pública destinada a atender às pessoas em vulnerabilidade, atingidas por situações de emergência ou calamidade pública”, diz um trecho das notificações.

Desde o início da crise no Rio Grande do Sul, o governo tem articulado diversas ofensivas contra a desinformações sobre a atuação federal no apoio às vítimas, incluindo a abertura de inquéritos no âmbito da própria AGU para investigar os responsáveis por elaborar e propagar falsas informações. “Os abutres digitais não ficarão impunes!”, afirmou o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, em publicação recente em seu perfil oficial no X.

Nossa solidariedade a todos os servidores, civis e militares, que estão à frente das operações de salvamento e ajuda ao povo do RS! https://t.co/AjAmJiOHqS — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) May 10, 2024