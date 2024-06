Aeroporto de Porto Alegre deve reabrir no final do ano, diz concessionária

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, deve continuar fechado pelo menos até o final deste ano. A previsão foi atualizada nesta segunda-feira, 3, pela concessionária Fraport Brasil, que realizou uma vistoria na manhã de hoje com presença do ministro Paulo Pimenta (Reconstrução) e outras autoridades federais e estaduais.

“Se os impactos forem menores do que os previstos inicialmente, vamos torcer para que o aeroporto esteja disponível para o final do ano”, diz a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, em nota enviada à imprensa. Segundo a empresa, após passar semanas completamente inundado pelas chuvas, as águas no sítio aeroportuário começaram a baixar nos últimos dias e somente hoje foi possível iniciar a retirada dos entulhos das pistas de pouso e decolagem.

Além da limpeza, o processo de reabertura envolve também um período de testes da resistência do solo, que deve durar ao menos 45 dias, e uma ampla avaliação dos equipamentos danificados pelas enchentes. A estimativa da concessionária é que um cronograma mais detalhado para a restauração do aeroporto deve ser divulgado no início de julho.

Além de Pimenta, que foi designado pelo governo federal para comandar a reconstrução do Rio Grande do Sul após a catástrofe climática, participaram da vistoria o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira; o secretário nacional de Aviação Civil, Frederico Antunes; o secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi; e o deputado estadual Frederico Antunes (PP), presidente da Frente Parlamentar da Aviação na Assembleia gaúcha.

Um mês sem voos

Nesta segunda-feira, o Salgado Filho completou um mês com as atividades interrompidas em razão do alagamento das pistas e terminais. No dia 22 de maio, após quase três semanas inoperante, a Anac publicou uma portaria suspendendo todos os voos no aeroporto da capital gaúcha até que sejam comprovadas as condições de segurança para retomada das viagens.

Na semana passada, as companhias aéreas foram autorizadas a operar parcialmente na Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Os embarques e desembarques estão ocorrendo no ParkShopping Canoas, a cerca de quatro quilômetros de distância do aeródromo militar.