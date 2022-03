ACM Neto ganha o apoio do partido de Moro na Bahia

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que lidera com folga as pesquisas para o governo da Bahia, ganhou mais um aliado para derrotar o petismo que comanda o estado há quatro mandatos: o apoio do Podemos, partido que tem o ex-juiz Sergio Moro como candidato a presidente da República.

O anúncio será feito em evento na noite desta quinta-feira, 24, com a presença da presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP). Na cerimônia, também haverá o anúncio da nova executiva estadual e a filiação de lideranças locais.

Uma delas será o deputado federal Raimundo Costa, que hoje está no PL do presidente Jair Bolsonaro. A sua entrada no Podemos vai compensar a quase certa saída de outro deputado federal, João Carlos Bacelar, que no estado é aliado do PT do governador Rui Costa.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 24, ACM Neto tem 66% das intenções de voto no primeiro turno, contra 5% do ministro João Roma (Republicanos) e 4% do secretário da Educação do governo Rui costa, Jerônimo Rodrigues (PT).

Há pouco mais de uma semana, ACM Neto havia recebido outro apoio importante, o do PP do vice-governador João Leão, que rompeu a aliança que tinha com o PT no estado.