A única pesquisa que coloca Marçal liderando a disputa em São Paulo

Pesquisa de intenções de votos para a disputa pela prefeitura de São Paulo divulgada pelo Instituto Veritá nesta segunda-feira, 16, aponta o candidato do PRTB, Pablo Marçal, na liderança isolada com 32,1%, seguido de Guilherme Boulos (PSOL), com 26%, e do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 18,1%. O Veritá é o único instituto a colocar Marçal na dianteira isolada da disputa. Na semana passada, o Quaest, o Datafolha e o Paraná Pesquisas apontaram empate técnico entre os três candidatos, com o ex-coach na terceira colocação em números absolutos.

De acordo com a pesquisa do Instituto Veritá, o Tabata Amaral (PSB), tem 5,5%, candidato do PSDB, José Luiz Datena, aparece com 5,4%, seguido de Marina Helena (Novo). Os demais candidatos tiveram pontuação absoluta menor que 1%. Entre os entrevistados, 5% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, e 3,6% não responderam.

O instituto informa que fez 3.020 entrevistas “por meio de unidade automatizada de respostas com reconhecimento de voz e transcrição de áudios em textos com utilização de questionário eletrônico elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa”. Segundo o Veritá, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos e o nível de confiança é de 95%.

No final de agosto, o mesmo instituto apontou que Marçal tinha 3o,9% das intenções de voto, e era seguido por Boulos, com 21,6%, e Nunes, com 14,2%. Datena aparecia com 6,3%, Tabata com 5,8%; e Marina Helena com 3,6%.

Comparação

Na semana passada três institutos apontaram a liderança numérica de Ricardo Nunes na disputa pela prefeitura de São Paulo, mas em uma situação de empate técnico com Boulos e Marçal, dentro da margem de erro.

Divulgado na quarta-feira passada, 11, o levantamento feito pelo instituto Quaest registrou Nunes com 24%, Marçal com 23% e Boulos com 21%. O instituto ouviu 1.200 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na quinta-feira, o Datafolha divulgou seus números: Nunes com 27%, Boulos com 25% e Marçal com 19%. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas nos dias 10 a 12 de setembro e tem margem de erro de três pontos.

No dia seguinte, 13, o Paraná Pesquisas apontou o prefeito Nunes com 25,1% Guilherme Boulos com 24,7% e Marçal com 21%. O instituto ouviu 1.500 eleitores em entrevistas presenciais realizadas entre 9 de 12 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.