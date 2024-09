A Quaest e a campanha à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo

Na semana passada, Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, uma das principais agências de pesquisas do mercado brasileiro e a mais respeitada por políticos de esquerda, encontrou-se com parte do staff de Ricardo Nunes (MDB). Obviamente, o assunto principal foi a campanha do prefeito. Nunes é candidato à reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro e encontra hoje dificuldades para se manter como um dos favoritos a chegar ao segundo turno. De acordo com as mais recentes sondagens, a disputa encontra-se embolada, com Nunes praticamente empatado com os adversários Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB).

O encontro teria rendido bem mais do que uma boa conversa. Segundo pessoas próximas a Nunes, a Quaest teria sido contratada para o fornecimento de dados à campanha do prefeito. Procurada pela reportagem de VEJA, a assessoria de imprensa de Nunes confirma a sondagem, mas nega o desdobramento. “Houve conversas para a campanha contratar a Quaest para análise de dados e pesquisas, mas isso não foi concretizado por problemas de conflitos de interesse”, afirma um auxiliar. “A gente não trabalha para campanha política em cidades onde fazemos pesquisa para publicação”, explica Felipe Nunes.

Nesta quarta-feira, 11, a Quaest divulgará nova rodada de pesquisas sobre as eleições de São Paulo. A sondagem é contratada pela Globo Comunicação.