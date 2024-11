A polêmica envolvendo Nikolas Ferreira, Felipe Neto, Janja e Elon Musk

O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o influencer Felipe Neto por confrontar o bilionário Elon Musk nas redes sociais e defender a primeira-dama Janja da Silva. A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido criticada por xingar o empresário. No sábado, 16, durante um evento do G20 Social, Janja disse não ter medo de Musk e mandou-o “se f****”. No X, rede social da qual é dono, o empresário respondeu a um vídeo com a fala da primeira-dama: “Eles vão perder a próxima eleição”.

Felipe Neto, então, rebateu o bilionário e desafiou: “Vamos ver. Tente interferir. Eu imploro. Apenas tente”. O influenciador, que é apoiador do presidente Lula, também publicou uma foto ao lado de Janja e reforçou o xingamento a Musk.

Nikolas ironizou a declaração do influenciador e o comparou a Musk. “Com 32 anos, o Elon Musk fundou a Space X, que agora literalmente está fazendo um foguete dar ré, era presidente do conselho da Tesla e já era bilionário. Com 32 anos, esse era o Felipe Neto”, diz o deputado antes de exibir um vídeo em que o comunicador imita uma foca.

No vídeo, o parlamentar resgatou a reação de Felipe ao momento em que Janja chama de “bestão” o homem que explodiu uma bomba e morreu em Brasília. “A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes. que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. E por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente essa semana, e o ‘bestão’ lá acabou se matando com fogos de artifício, mas enfim. Incrível”, disse a primeira-dama, rindo.

Ele também lembrou que o influenciador publicou recentemente o livro Como Enfrentar o Ódio, em que fala sobre como se tornou alvo de bolsonaristas na internet e o que faz para responder. “Como que enfrenta o ódio, Felipinho? Você vê uma pessoa zombando de um suicida e você faz assim (levanta as sobrancelhas)?”, ironizou Nikolas.

