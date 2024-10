A expectativa de Gramado com a reabertura do aeroporto de Porto Alegre

Marcada para a próxima semana, a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, deve movimentar a economia na Serra Gaúcha. Ao menos essa é a expectativa do secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato.

Ele diz que a abertura do terminal aéreo deve dobrar a ocupação de hotéis. A previsão é a de que a ocupação de alojamentos na Serra Gaúcha passe de 30% para 70% nos próximos meses. Com a programação de fim de ano conhecida como Natal Luz, que inicia em 24 de outubro, a metade do público que desembarca no aeroporto de Salgado Filho deve ter como destino final a cidade de Gramado, estima Reginato.

“A reabertura do aeroporto Salgado Filho representa um alívio para o turismo de Gramado, uma cidade cuja economia deriva em 86% deste setor”, disse o secretário.

Em agosto, autoridades da cidade da Serra Gaúcha pediram ao ministro do Turismo, Celso Sabino, o aporte de 5 milhões de reais para o evento natalino, em encontro do setor no Rio de Janeiro. O Natal Luz costuma levar cerca de 2,5 milhões de visitantes a Gramado.

Reabertura após cinco meses

O principal terminal aéreo da região Sul do país ficou fechado por 160 dias em decorrência da enchente histórica que assolou o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Nesta sexta-feira, 18, um evento com a presença dos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) vai marcar a reabertura do aeroporto, mas a operação só começa na próxima segunda-feira.

Em um primeiro momento, o aeroporto terá pista reduzida, com 1.730 metros, e receberá 128 voos diários, de rotas nacionais, realizados entre 8h e 22h. Já estão confirmados 71 voos para o dia da retomada das operações. Segundo a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, a capacidade total será retomada no dia 16 de dezembro, inclusive com voos internacionais.

O aeroporto Salgado Filho foi fechado no dia 3 de maio, quando inundou três quartos da pista, situação que se manteve por semanas. No dia 15 de julho, o aeroporto reabriu parcialmente para os serviços de embarque e desembarque de passageiros, mas os pousos e decolagens eram na Base da Aeronáutica de Canoas, a cerca de 10 quilômetros do terminal porto-alegrense.