A empolgação bolsonarista com a compra do Twitter por Elon Musk

Com a promessa de defender a liberdade de expressão acima de tudo, a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk provocou reações positivas do bolsonarismo na rede social, que vez ou outra suspende uma conta ou marca um tuíte do grupo por divulgar informações falsas ou atacar instituições democráticas.

A começar pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Em sua conta oficial, ele retuitou um post de Musk que diz “eu espero que até meus maiores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que liberdade de expressão significa”. Depois, elogiou uma notícia que ensina o usuário a excluir a conta no Twitter caso não queira permanecer no site comprado pelo bilionário.

Os filhos do presidente também comemoram a aquisição desde a tarde de ontem. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) expressaram na rede social o contentamento com o negócio e afirmaram que ganharam mais seguidores do que o habitual a partir do anúncio. “Era fato que o algoritmo anterior sabotava as contas”, disse o senador, apesar da compra de Musk ainda não ter sido concluída.

O efeito @elonmusk: parece que tem gente no Twitter com medo de ser demitido ao ter que prestar contas sobre shadowban em perfis conservadores Vários conservadores estão notando ganho de seguidores no TT e eu me somo a eles. Em poucos dias ganhei certamente +5.000, algo incrível pic.twitter.com/UazVREG6w6 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 26, 2022

“Elon Musk não censurou ninguém. Pelo contrário, vários estão voltando para o Twitter. Mas bastou o novo dono prometer liberdade de expressão que alguns já se vão. A esquerda não aguentaria um dia de direita”, provocou Eduardo.

Fora da família, a euforia se estendeu a perfis como o da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e do ex-secretário de Cultura Mário Frias (PL-SP). “A velocidade do crescimento de seguidores de hoje no meu Twitter, é diretamente proporcional ao crime de censura de ontem. Estou sentindo cheiro de liberdade!”, tuitou Frias.

Ações do Twitter sobem 6% com aprovação de compra por @elonmusk. Da nova série: Quem não lacra LUCRA! 👊 — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 25, 2022

Zambelli, por sua vez, ironizou a “esquerda” que criticou a compra da plataforma e ressaltou a valorização das ações do Twitter. “Quem não lacra lucra”, escreveu.

A expectativa dos bolsonaristas é que o novo dono do Twitter libere contas como a do blogueiro Allan dos Santos, banido da plataforma por decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.