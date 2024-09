A embolada disputa pela prefeitura da maior cidade do Grande ABC

A trinta dias do primeiro turno das eleições municipais, quatro candidatos estão embolados na acirrada competição pela prefeitura de São Bernardo do Campo, maior cidade do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, e a quarta maior do estado (840 mil habitantes).

De acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas publicado nesta sexta-feira, 6, a liderança entre o eleitorado é disputada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem 27,9% das intenções de voto, e pelo ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), com 22,6%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico no primeiro lugar.

No limite da margem de erro, porém, Lima também se encontra tecnicamente empatado na segunda posição com dois rivais: a empresária Flávia Morando (União Brasil), com 18% dos votos, e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com 17,3%. Completa a lista o metalúrgico e sindicalista Claudio Donizete (PSTU), com 0,6%.

Padrinho

Flávia é sobrinha do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), que está em segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. Uma vez que o partido do tucano compõe uma federação com o Cidadania, o mandatário articulou um acordo com o União Brasil para promover a parente — com a escolha, Morando abdicou do apoio a Lima, que foi seu vice-prefeito até o início do ano passado.

Interesse de Lula

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocar um petista no comando de São Bernardo — seu berço político e do Partido dos Trabalhadores — e em outros redutos históricos no ABC tornou-se uma prioridade. O chefe do Planalto tem dedicado amplos esforços a promover a candidatura de Luiz Fernando, que é irmão de Paulo Teixeira, atual ministro do Desenvolvimento Agrário.

Do outro lado do espectro ideológico, Manente conta com o apoio do PL, sigla de Jair Bolsonaro. O companheiro de chapa do deputado federal, Paulo Eduardo (PL), foi assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e indicado pela família do ex-presidente.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em São Bernardo do Campo entre os dias 2 e 5 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-06397/2024,