A dificuldade do PT para manter uma das cidades que ainda comanda no ABC

A menos de duas semanas do segundo turno das eleições municipais, o cenário em Diadema, uma das principais cidades da região do ABC paulista, ainda é de disputa acirrada. O engenheiro Taka Yamauchi (MDB) lidera numericamente a corrida com 45,6% das intenções de voto, seguido de perto pelo prefeito José de Filippi (PT), com 43,4%, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira, 14, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a situação no município é de empate técnico entre os dois candidatos. Votos brancos e nulos somam 6,5% do eleitorado, e outros 4,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Filippi é um nome tradicional do PT. É um dos fundadores do partido, foi tesoureiro nas campanhas de Lula e Dilma Rousseff à Presidência da República e tenta o quinto mandato à frente da prefeitura de Diadema (já governou a cidade entre 1993 e 1997 e, novamente, entre 2001 e 2009). Um dos dois prefeitos petistas em exercício na região do ABC — o outro é Marcelo Oliveira, que tenta a reeleição em Mauá –, o candidato tem a seu favor o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já visitou a cidade durante a campanha.

Yamauchi, por sua vez, é a aposta de uma ampla coligação de centro-direita para expandir sua influência na região metropolitana de São Paulo e tem como principais cabos eleitorais o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. O engenheiro concorre pela terceira vez à prefeitura sem ocupar, anteriormente, nenhum cargo eletivo.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Diadema entre os dias 10 e 13 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-00949/2024.