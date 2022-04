A aproximação de Rodrigo Garcia com prefeitos do partido de Tarcísio

A estratégia do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), de penetrar na base de apoio de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa das eleições paulistas de outubro ganhou novo capítulo. Na última quinta-feira, 14, Rodrigo esteve reunido com Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Nesta segunda-feira, 18, o encontro foi com Dario Saadi, de Campinas. Ambos são filiados ao partido de Freitas e, embora não tenham declarado apoio ao tucano, a cordialidade de ambos chamou a atenção de auxiliares do tucano.

Os encontros ocorreram dentro do âmbito do programa “Governo na Área”, em que Rodrigo leva grupos de secretários de estado ao encontro de prefeitos e demais políticos das diversas regiões de São Paulo. Em Sorocaba, na semana passada, havia mais de 500 pessoas no encontro. Os números do encontro desta segunda-feira ainda não estão fechados.

Garcia, que nas pesquisas de intenção de voto vem figurando apenas na quarta colocação (atrás de Fernando Haddad, do PT, Márcio França, do PSB, e de Tarcísio), afirma contar já com o apoio de mais de 500 dos 645 prefeitos do estado nas eleições. Com apoios declarados de PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania, ele vem procurando aproximação de lideranças do PL (e já obteve apoios de políticos da legenda) e, agora do Republicanos. Ambos os partidos, mais o PP, estão na aliança que Tarcísio costurou para a disputa no estado.