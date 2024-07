A aposta do União Brasil para tentar conquistar a prefeitura de Curitiba

O deputado estadual Ney Leprevost é a grande aposta do União Brasil para tentar conquistar a prefeitura de Curitiba na eleição deste ano. Com ele em segundo lugar na corrida eleitoral, atrás do vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), o partido vê como trunfos a sua experiência política e de gestão e a baixa rejeição para crescer na disputa.

Segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas em julho, Eduardo Pimentel tem 24,1% das intenções de voto e lidera a corrida. Em um segundo bloco, todos empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, estão o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), com 14,9%; Ney Leprevost (União Brasil), com 13,6%; e os ex-governadores Roberto Requião (Mobiliza), com 12,4%; e Beto Richa (PSDB), com 10,1%.

A expectativa do União Brasil é de que já na primeira quinzena de campanha oficial, no final de agosto, Leprevost ultrapasse Pimentel em função da baixa rejeição (13,8%) e do seu trabalho à frente da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho do Paraná no primeiro mandato do governador Ratinho Junior (PSD). Na época, o estado alcançou o primeiro lugar na geração de empregos.

Em 2016, Leprevost chegou ao segundo turno na disputa em Curitiba e travou uma disputa apertada contra Rafael Greca: ele ficou com 47% dos votos válidos contra 53% do atual prefeito. Curiosamente, à época Leprevost estava no PSD, que hoje é o partido de Greca (ele venceu aquela eleição pelo PMN), Eduardo Pimentel e Ratinho Junior.

Apoio de Moro

Ele pode ter como cabo eleitoral o ex-juiz da Operação Lava-Jato e hoje senador Sergio Moro, que em entrevista a VEJA nesta semana disse que vai participar da campanha eleitoral em Curitiba. “O União Brasil tem um candidato, que é o Ney Leprevost. Estamos ainda definindo como vai ser o meu envolvimento dentro da campanha, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná”, disse Moro.