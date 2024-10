100 horas após temporal, 100 mil clientes continuam sem luz em SP

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No quinto dia do apagão que afetou o abastecimento de energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana, 100 mil endereços ainda estão sem luz. O número foi confirmado pelo boletim divulgado pela Enel, concessionária responsável pelo serviço, às 7h desta quarta-feira, 16 (leia no final do texto). Desde o temporal que atingiu a cidade na sexta-feira passada, 2,1 milhões de residências ficaram sem o serviço.

O comunicado não diz qual é a previsão de normalizar o atendimento em toda a rede, porém a Enel disse que cumprirá o prazo de três dias concedido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na manhã de segunda, 14. A pasta é responsável pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que tem poderes para impor sanções à companhia e até rescindir o contrato da concessão.

Os bairros mais afetados foram os da zona sul da capital paulista — Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Santo Amaro. Na região metropolitana, foram as cidades de Cotia, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra. Comparando os boletins da manhã e do final da tarde, a Enel religou a energia em 56.000 residências nesta terça.

Este é o segundo grande apagão em São Paulo sob gestão da Enel em menos de um ano. Em novembro de 2023, após fortes chuvas, quatro milhões de residências ficaram sem luz. Em vários pontos da cidade, o abastecimento demorou mais de uma semana para voltar.

Embora tenham visões distintas sobre a responsabilidade de fiscalização do contrato da Enel, os dois candidatos à prefeitura da cidade, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), defendem a rescisão do instrumento. Silveira criticou a atuação da empresa e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a Corregedoria-geral da União (CGU) faça uma auditoria na Aneel para investigar como a agência tem fiscalizado o cumprimento do contato.

Leia a íntegra da nota da Enel

Atenção, São Paulo!

Informamos que seguimos trabalhando para restabelecer a energia para cerca de 100 mil clientes na Grande São Paulo.

Desse total, cerca de 7,6 mil se referem a ocorrências registradas na sexta-feira e no sábado, após o evento climático. Nossas equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que ingressaram com chamados de falta de luz ao longo dos últimos dias.

Orientamos que os clientes priorizem os canais digitais para abrir chamados:

