Por que as doenças causadas por enchentes continuam uma preocupação?

As enchentes do Rio Grande do Sul têm causado sérios problemas de saúde pública, incluindo o surgimento e agravamento de várias doenças. Entre as mais preocupantes, está a leptospirose, que resultou em 242 casos confirmados e 15 mortes no estado até o momento. É uma doença infecciosa, transmitida pela água contaminada por urina de ratos infectados e pode ser grave. Há exames específicos para realização do diagnóstico, mas, neste momento de emergência, é fundamental considerar o histórico epidemiológico e a exposição do paciente para suspeita da infecção.

Mesmo após as águas baixarem, é preciso estar atento sobretudo à lama, que tem alto poder infectante uma vez que adere a móveis, paredes e chão das casas. Conforme o mais recente relatório do Ministério da Saúde sobre a leptospirose no Brasil, 44% dos casos confirmados estão relacionados à infecção por água ou lama de inundação. Trata-se de uma bactéria (leptospira spp), que sobrevive por até 180 dias (cerca de seis meses) no ambiente.