Parada cardíaca: o que fazer além de ligar para o SAMU?

Em um país onde ocorrem 400 mil óbitos por doenças do coração ao ano, não é difícil imaginar que estamos sujeitos a nos deparar com uma pessoa sofrendo uma parada cardíaca em um ambiente onde o socorro médico não será imediato.

E mais da metade dessas mortes se deve a um coração que deixou de bater. Vários estudos mundiais, incluindo no Brasil, constatam incidência de 70 casos de parada cardiorrespiratória para cada 100 mil habitantes. Mas o que fazer diante de uma situação assim?

Se você respondeu “ligar para a emergência”, saiba que faz parte dos 57,8% dos entrevistados de uma pesquisa promovida pela Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo) junto a 2 236 pessoas nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Osasco, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba e na capital.

Este grupo respondeu que entraria em contato com o SAMU (190) para pedir socorro. Enquanto isso, 25,3% dos consultados também afirmaram que fariam o mesmo procedimento, porém estavam equivocados quanto ao telefone correto do serviço. Outros 17% admitiram que não saberiam como agir.

Contatar o SAMU, sem dúvida, é o primeiro passo, mas não dá para assistir a uma parada cardíaca de braços cruzados. Ao contrário, esse é o momento de colocar, literalmente, mãos à obra.

Continua após a publicidade

A parada cardíaca súbita ocorre quando os impulsos elétricos do coração se tornam rápidos ou descoordenados, fazendo com que pare de bater repentinamente. As manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ou massagem cardíaca, como é popularmente conhecida, devem acontecer enquanto o socorro formal não chega.

Isso porque, sem atendimento nos primeiros dez minutos, a vítima perde 10% da chance de sobreviver a cada minuto passado. Quando estiver disponível – e seria ideal que estivesse em locais, como parques, academias, estádios de futebol, supermercados –, o desfibrilador, aparelho que emite corrente elétrica com o objetivo de restabelecer o ritmo cardíaco, também deve ser usado por quem conhece o protocolo.

Da mesma maneira, a RCP pode ser praticada por qualquer pessoa, desde que tenha recebido treinamento adequado. A American Heart Association (AHA) é uma organização americana que dissemina cuidados cardíacos para reduzir ocorrências de lesões e mortes por cardiopatias e acidente vascular cerebral (AVC). A instituição oferece cursos de ressuscitação cardiopulmonar para diversos públicos, incluindo crianças, adolescentes e idosos.

A Socesp mantém um Centro de Treinamento, credenciado pela AHA, com cursos presenciais e on-line para atendimento a emergências cardiovasculares. Os instrutores são treinados de acordo com as diretrizes da associação americana e as aulas contam com equipamentos especiais, como manequins simuladores e desfibriladores externos automáticos.

Continua após a publicidade

Uma barreira nos treinamentos de RCP é o custo dos manequins para treinar a população. Pensando nisso, a Socesp criou um feito com material reciclável, de garrafa pet, para ampliar de forma lúdica e sustentável o número de pessoas treinadas a partir dos 12 anos. E com isso tem promovido cursos, inclusive em escolas públicas e privadas.

Como temos alertado, precisamos estar cientes de que todos nós, independente de sermos do grupo de risco para doenças cardiovasculares ou não, somos um elo dessa corrente pela vida. A informação e o treinamento fazem a diferença nessa história.

*Agnaldo Piscopo é cardiologista e diretor do Centro de Treinamento da Socesp – Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade