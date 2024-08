Afinal, quais doenças podem ser prevenidas com um check-up periódico?

Em um mundo cada vez mais agitado, onde as responsabilidades profissionais e pessoais consomem grande parte do nosso tempo, a saúde muitas vezes é deixada em segundo plano. No entanto, estipular o hábito de manter check-ups periódicos é fundamental para a prevenção de diversas doenças crônicas e a detecção precoce de condições graves que podem ser silenciosas.

Diversos estudos demonstram esses benefícios. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Medical Association (JAMA) revelou que os exames preventivos estão associados a uma redução significativa na mortalidade por doenças do coração e câncer. Além disso, a Associação Americana do Coração projeta que notáveis 80% das pessoas que realizam check-ups regulares iniciam intervenções para controlar os fatores de risco cardiovasculares.

Não é mais novidade que as doenças cardiovasculares e oncológicas são as principais causas de mortalidade no mundo. Então, por que não promover ações de prevenção? Com exames simples e corriqueiros na prática clínica, como o teste ergométrico, o ecocardiograma e o perfil lipídico, é possível detectar obstruções arteriais e outros problemas cardíacos em estágios iniciais, permitindo tratamentos antes que se tornem críticos.

Também é comum encontrar pessoas assintomáticas que, durante um check-up, descobrem condições sérias, como pacientes que passam por um teste ergométrico e descobrem obstruções arteriais significativas, necessitando de cirurgia cardíaca urgente.

Somado a prevenção há o rastreio precoce. Doenças como o câncer de intestino têm se tornado cada vez mais comum na população abaixo dos 50 anos de idade. Dados de 2023 da Dasa mostram que o aumento de casos de pessoas nessa faixa etária foi, em média, de 8% ao ano entre 2018 e 2022.

Estudos têm demonstrado que o rastreio pode reduzir tanto a incidência como a mortalidade desse tipo de câncer através da detecção precoce. Assim como também há comprovações de que aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido para os tumores de mama, próstata, aparelho digestivo e rim.

Não podemos ignorar esses fatos e dados. Exames como mamografia, ultrassom de próstata, PSA, colonoscopia e papanicolau são fundamentais para identificar o câncer precocemente.

Além disso, testes de glicemia e ultrassom abdominal podem identificar o risco de diabetes e presença de gordura no fígado, respectivamente. Ambas as condições são cada vez mais prevalentes e podem ser manejadas com o tratamento adequado, inclusive porque podem não apresentar sintomas e, sem avaliações periódicas, ser descobertas em um nível avançado.

Sabemos que há muita disparidade em nosso país e no mundo inteiro quanto ao cuidado integral, preventivo, preditivo e personalizado da saúde. Mas é fato: cuidar da saúde é melhor do que tratar a doença em diversos âmbitos, incluindo o econômico, o social, o físico e o emocional. E você, já fez seu check-up este ano?

* Raffael Fraga é coordenador médico do Check-Up do Alta Diagnósticos, marca pertencente à Dasa

