Nas capitais, três prefeitos têm chance de reeleição no primeiro turno

Dois em cada três prefeitos das capitais conseguiram se reeleger em 2020. Desta vez, há 11 governantes municipais tentando a reeleição nessas 26 cidades.

No entanto, somente três prefeitos estão terminando o semestre com chance real de vitória no primeiro turno, daqui a 100 dias.

Eles são recordistas em intenções de voto, com 60% ou mais da preferência declarada por eleitores na média das pesquisas, mostra o agregador de pesquisas eleitorais desenvolvido pelo Instituto Ipespe para a CNN Brasil.

No momento, o recordista é João Henrique Caldas, mais conhecido como JHC, prefeito de Maceió: alcançou 71% das intenções de voto na média das pesquisas até maio. Aos 36 anos, Caldas está no Partido Liberal, o PL de Jair Bolsonaro, e integra a nova safra de políticos produzidos pelas oligarquias alagoanas.

O segundo colocado nas pesquisas é João Campos, prefeito do Recife. Ficou com 63% da preferência, na média das pesquisas realizadas até três semanas atrás. Tem 30 anos de idade e pertence à ala aristocrática da política pernambucana: é filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, fundadores do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Outro com chance real de reeleição no primeiro turno é Bruno Reis, prefeito de Salvador. Terminou maio com 60% de intenção de voto, na média das pesquisas. Ele tem 47 anos e é peça-chave no projeto de hegemonia política na Bahia conduzido por Antonio Carlos Magalhães Neto, vice-presidente do União Brasil.

Se confirmado o cenário sugerido nas sondagens, seria a terceira eleição seguida em que o grupo liderado pelo ex-prefeito ACM Neto venceria no primeiro turno eleitoral da capital da Bahia, cujo governo estadual o Partido dos Trabalhadores domina há quase duas décadas.