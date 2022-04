Lula: “Bolsonaro não sabe governar. Pede para ir ao banheiro, e não volta”

“Hoje o pobre tá pagando quanto 122, 130, 140, 150… As pessoas não podem pagar dez por cento do salário mínimo num botijão de gás de treze quilos. O botijão deveria ser distribuído e fazer parte da cesta básica porque é uma coisa necessária para as mulheres pobres desse país. Então, não é pelo preço, não é pela guerra, é pela falta de capacidade do atual presidente que não sabe governar. A única coisa que ele sabe fazer é fake news, é contar sete mentiras por dia. Vamos brigar pra tentar recuperar a nossa Petrobras. A refinaria da Bahia foi vendida. Eles diziam que era preciso vender a refinaria da Bahia pra baixar o preço da gasolina, diziam que era preciso vender a BR [Distribuidora] pra baixar o preso da gasolina, agora tão dizendo que vão privatizar a Eletrobras. Se eles privatizarem a Eletrobras, nunca mais haverá um programa Luz para todos porque não haverá um empresário nesse país capaz de levar luz para a caso do povo pobre que ainda usa candeeiro. Nos investimos vinte bilhões de reais pra levar energia para a casa de quinze milhões de pessoas e eu duvido que exista um empresário pra levar energia de graça. Então, nós não podemos deixar privatizar. Como eles não sabem governar, eles querem vender tudo. Querem vender Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, desmontar o BNDES. Bolsonaro não sabe governar. E se ele não sabe governar, pede para ir ao banheiro e não volta mais. Deixa quem sabe governar.”

(Lula, candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores.)