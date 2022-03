Heloisa Helena: “Só não posso mentir e dizer que considero Lula inocente”

“Só não posso mentir e dizer que considero Lula inocente. Quando as instâncias jurídicas declararam que o [Fernando] Collor era inocente, eu continuei dizendo que eu achava que ele não era. Então, isso não significa proteger o Sergio Moro ou condenar os procedimentos investigatórios legítimos que foram feitos, porque ele teve uma postura inaceitável de tratar disso politicamente (… )Agora, eu não tenho dúvida que uma personalidade inteligente como Lula, seria impossível que se fossem viabilizados tantos crimes contra administração pública no governo dele sem estar ele a capitanear o processo. Se for para responder de forma simplória, se é inocentou ou culpado, eu não tenho dúvida de que é culpado. Não posso dizer que, quando uma pessoa é identificada como culpada, ela tenha que ficar ad infitinum, ad eternum, sem ter seus direitos políticos, sem ter seus direitos civis, para continuar intervindo na democracia, caso ainda queira ainda se candidatar.”

(Heloisa Helena, ex-senadora e candidata deputada federal pela federação partidária PSol-Rede Sustentabilidade, a Fabíola Cidra, Kennedy Alencar e Mariliz Pereira Jorge, do Uol. Ela foi expulsa do PT em 2003 por votar contra a reforma da Previdência proposta e aprovada pelo governo Lula.)