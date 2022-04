Ex-embaixatriz da Ucrânia a Lula: “Que desrespeito com o povo!”

“Que desrespeito do ex-presidente Lula com o povo ucraniano e com todos os esforços do presidente [Volodymyr] Zelensky! Liberdade, Democracia e vidas, não se resolvem em uma mesa de bar”

(Fabiana Tronenko, ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, em resposta a Lula que, diante de uma plateia de estudantes na semana passada, reduziu a invasão da Ucrânia pela Rússia a uma questão negociável em mesa de botequim: “Teria resolvido aqui, se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desse na segunda, na terceira. Se não desse na terceira, até acabar as garrafas. A gente iria fazer um acordo de paz .”)