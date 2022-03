Ex-diretor da ANP: “Petróleo é fetiche eleitoreiro, comida é prioridade”

“Por que está todo mundo preocupado com o petróleo, não com o trigo, a carne, a soja? É comida na mesa das pessoas. Tem um fetiche em relação ao petróleo que é incompreensível em termos de prioridade. Vamos privilegiar o consumidor de baixa renda. É uma questão social, de atendimento de quem precisa daquilo pra sobreviver. É um item essencial. É relativamente barato comparado ao resto e com impacto social infinitamente maior (…) Ninguém está preocupado com o cara que anda apertado no trem. Em vez disso, vamos tratar de quem está sozinho andando de carro. Mesmo no caso do diesel, mais de 80% do transporte rodoviário está nas mãos de grandes transportadoras (…) O fetiche do petróleo tem muito a ver com atendimento eleitoreiro, claramente.”

(David Zylbersztajn, professor do Instituto de Energia da PUC-RJ e ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, a Eduardo Cucolo, da Folha.)