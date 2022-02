Eduardo Leite: “Peço que apresentem os caminhos do PSDB na eleição”

“A gente respeita as prévias. Houve um vencedor [o governador paulista João Doria], mas temos um partido, ao qual eu sou filiado há mais de vinte anos, e me sinto no direito de fazer questionamentos. Peço que apresentem os caminhos do PSDB na eleição. E não precisam pedir para eu ficar [no PSDB], porque eu jamais sairei. Não precisam me pedir para não parar, porque eu não vou parar. Os problemas superados [no Rio Grande do Sul] estavam roubando nosso futuro. O Estado não sonhava com investimentos, pois não tinha dinheiro para manter suas contas em dia. Podemos ficar horas falando sobre o que fizemos e como tudo foi feito sem brigas e com base no diálogo. Tenho a convicção de que não podemos perder os resultados conquistados até aqui. Também tenho certeza que o futuro nos guarda algo bom, para seguir avançando.”

(Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em reunião do PSDB gaúcho no fim de semana.)