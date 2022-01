“É abuso de poder. Já enfrentei adversários muito mais qualificados”

“Toda operação policial tem nome! Essa é uma operação política e não policial. Ela é, evidentemente, de cunho político eleitoral. Não tenho ou tive qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas que são alvo da investigação. É lamentável que se comece uma eleição para o governo de São Paulo com estas cenas de abuso de poder político (…) Eu não sou alvo de nenhuma operação, pois sou advogado particular, não tenho relações nem vínculo com serviços públicos. Não tenho relação com a área médica ou de saúde. Tenho 40 anos de vida pública, não respondo a nenhum processo criminal. Só deixarei de ser governador de SP se o povo paulista não quiser. Não tenho medo de ameaças ou de chantagem. Em 40 anos de vida pública, já fui muitas vezes difamado e injustiçado, nunca condenado. Aliás, já enfrentei adversários muito mais qualificados.”

(Márcio França, ex-prefeito de Santos, ex-governador e candidato pelo PSB ao governo de São Paulo, sobre ação da Polícia Civil paulista em sua residência a pretexto de investigar contratos entre prefeituras e organizações sociais na área da Saúde)