O Senado resolveu investigar negócios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no mercado brasileiro de jogos eletrônicos.

Senadores que integram a CPI das Apostas querem entender uma denúncia apresentada ao Ministério Público de Portugal sobre vínculos de entidades subsidiárias ou vinculadas à Santa Casa portuguesa com uma organização mafiosa, o Primeiro Comando da Capital.

A procuradoria portuguesa recebeu informações sobre a existência de uma dívida (40 mil euros, equivalentes a 200 mil reais) de uma subsidiária brasileira da Santa Casa, a empresa MCE, com o PCC.

A MCE é uma empresa de jogos sediada no Rio. Foi comprada pela Santa Casa Global, holding de investimentos internacionais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o objetivo de participar do mercado brasileiro de jogos. Aparentemente,

Continua após a publicidade

Documentação sobre essa dívida foi revelada duas semanas atrás pelos repórteres Micael Pereira, do jornal Expresso, de Portugal, e Allan de Abreu, da revista brasileira Piauí. O débito, aparentemente, envolve uma licença de operação de apostas da empresa estatal Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

O mercado brasileiro de jogos opera sem regulamentação. A investigação do caso da subsidiária da Santa Casa de Lisboa com o PCC pode lançar luz sobre o lado mais obscuro desses negócios — os vínculos com o crime organizado.