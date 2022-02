“Eu vou é reestatizar a Petrobras. Como a minha política de preços vai causar um abalo no valor das ações, vou anunciar como fato relevante, junto com o edital, que o governo brasileiro vai comprar ações para ter 60% do capital da companhia.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, às repórteres Camila Zarur e Jussara Soares, do Globo.)