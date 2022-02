Ciro a Lula: “Você nomeou o Geddel e está com a mesma gente, de novo”

“Ô Lula, a Dilma governou exatamente com a base que você construiu pra ela. Você nomeou o Geddel Vieira Lima, aquele daquelas malas [apreendidas em 2017 com R$ 51 milhões em espécie]… Pois bem, Lula, você nomeou o Geddel ministro da Integração Nacional, cargo que eu ocupei. A Dilma nomeou o mesmo Geddel vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E agora todo mundo tem que esquecer? OK, você cometeu um erro, tá se desdizendo, tá pedindo desculpas… Não, Lula, você está com a mesma gente, agora, de novo. Nós vamos agora aceitar essa contradição? Eu tô perguntando é se o futuro do Brasil vai repetir o passado. Se nós repetirmos as mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmo valores, vai dar a mesma coisa, tragédia, crise. E o país não aguenta mais. Essa é a grande questão.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, sobre o fato de Lula repetir que Dilma Rousseff foi “vítima do Congresso Nacional” no impeachment de 2016.)