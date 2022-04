Candidato de Bolsonaro: “Paulista não percebe a associação com o crime”

“São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe: a associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que se optou por não combater o crime organizado? Porque combater o crime organizado dá efeito colateral. O problema é que quando você não combate, o crime cresce, e ele se infiltra no poder. E aí ele acaba se tornando força política.”

(Tarcísio de Freitas, —sentado atrás na moto — ex-ministro da Infraestrutura e candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo pelo Partido Liberal. A secretaria estadual de Segurança retrucou, classificando as “ilações” como “descabidas”, “irresponsáveis” e desconectadas da realidade paulista que, segundo ela, o ex-ministro desconhece. Lembrou que “só nos últimos dois anos” houve confisco de R$ 1,2 bilhão em “ativos ligados às facções criminosas”.)