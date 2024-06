Will Smith elogia atriz de ‘Eu Sou a Lenda’ – e não é a Alice Braga

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em um mundo devastado por um vírus, que matou a maior parte dos humanos e transformou outros em uma espécie de zumbi, um homem solitário, vivido por Will Smith, anda pelas ruas em busca de recursos e outros sobreviventes. No filme Eu Sou a Lenda, de 2007, o ator americano passa boa parte das cenas sozinho, até encontrar Anna, personagem de Alice Braga. Juntos, os dois buscam a cura para a doença. A produção foi a responsável por lançar a atriz brasileira em Hollywood – que hoje possui uma carreira frutífera e estabilizada na gringa. Recentemente, Will Smith relembrou a experiência no filme e se desmanchou em elogios para uma parceira de cena – mas não se tratava de Alice.

Apesar de ser praticamente o único homem vivo em Nova York, o personagem de Smith passa boa parte do tempo acompanhado por Sam, uma cadela da raça pastor alemão. Até ali, o ator não havia feito nenhum trabalho tão próximo de um animal e se encantou por Abbey, a atriz canina. “Sério, a Abbey falava inglês. Ela entendia tudo o que a gente dizia. Era bizarro”, brincou o ator em entrevista para o programa Hot Ones, na qual ainda disse que a cachorra era “uma atriz brilhante”. Smith até quis adotar a colega, mas ela já tinha outra família.

Sequência do filme está no forno

Baseado no livro de mesmo nome de Richard Matheson, Eu Sou a Lenda vai ganhar uma continuação com Smith e Michael B. Jordan. Ainda não há informações se Alice Braga voltará ao elenco. E, para não parecer que o ator só gostou de atuar com Abbey no primeiro longa, Smith afirmou recentemente que adorou trabalhar com Alice e quer ter a chance de atuar ao lado dela novamente.

